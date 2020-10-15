Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального c использованием вещества, относящегося к химическому оружию. Великобритания поступила так же, пишет «Медуза».

Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник Управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Также санкции были введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), в одном из подразделений которого, как считается, в советское время было создано боевое отравляющее вещество «Новичок».

Меры предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку финансовых активов на территории Союза. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено иметь с людьми из санкционного списка финансовые отношения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва зеркально ответит на санкции ЕС. До этого РФ отказалась содействовать раскрытию преступления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня отметил, что «решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции, конечно, ничего кроме сожаления не вызывает». В действиях Брюсселя «не просматривается абсолютно никакая логика», – добавил он.

По словам министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, в список попали высокопоставленные представители российских властей и те лица, которые, каждый в силу специфики своей профессиональной деятельности, имели отношению к производству и распространению боевых отравляющих веществ из группы «Новичок». Последним, по заключению экспертов Организации по запрещению химического оружия, был отравлен в Томске 20 августа Навальный.

Представители ЕС считают, что лица из санкционного списка могли знать об отравлении или даже прямо участвовать в его подготовке.

Как отмечает ТАСС, cанкции введены в рамках созданного ЕС специального режима за применение химического оружия, в который ранее были включены фигуранты дела Солсбери – предполагаемые сотрудники Главного управления Генштаба Минобороны РФ – Александр Петров и Руслан Боширов.

Мотивировка введения санкций звучит следующим образом: «В этих условиях представляет резонным заключить, что отравление Алексея Навального было возможно только с ведома данных чиновников». Ей предшествует обоснование по каждому из указанных чиновников в отдельности.

Евросоюз и Великобритания также включили влиятельного российского бизнесмена Евгения Пригожина в санкционный список по Ливии из-за того, что он, по их заключению, участвует и поддерживает частную военную компанию «Вагнер».

Ранее был выпущен специальный доклад ООН, в котором утверждается, что на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) путчиста Халифы Хафтара воюют до 1200 боевиков «Вагнера».