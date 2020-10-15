Находящийся в т.н. административном заключении в израильской тюрьме палестинец Махер аль-Ахрас категорически отказывается прекратить голодовку, продолжающуюся уже на протяжении 80 дней. Он требует полного и безоговорочного освобождения.

Власти Израиля используют административные аресты для лишения свободы неугодных лиц без предъявления обвинения и санкции суда. Срок от трех до шести месяцев может продлеваться неограниченное количество раз.

В беседе с корреспондентом Anadolu, которая состоялась в больнице Каплан в городе Реховот, куда Аль-Ахрас был помещен из-за резкого ухудшения здоровья, 49-летний палестинец сказал, что не намерен подчиняться незаконным решениям оккупационных властей. «Я отказываюсь подчиняться решениям государства-оккупанта. Либо я вернусь к своей семье и народу свободным, либо умру», – говорит мужчина.

По словам Аль-Ахраса, он «один из тех палестинцев, которые годами живут под израильской оккупацией». «Нам пришлось пережить всю горечь оккупации, ни я, ни мой народ никогда не знали свободы», – отметил палестинец.

Узник также обратился к народу Турции и его президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, а также ко всем людям, ценящим принципы справедливости и прав человека, с просьбой приложить максимум усилий для освобождения палестинского народа от оккупации.

В среду десятки палестинцев провели митинг у больницы Каплан, чтобы выразить свою солидарность с незаконно задержанным израильскими властями Махером аль-Ахрасом.

Аль-Ахрас был задержан израильскими властями и переведен под административный арест (без суда) 27 июля. В знак протеста палестинец объявил бессрочную голодовку.

Отец шестерых детей Махер аль-Ахрас родом из города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Израильские власти впервые задержали его в 1989 году. Затем он подвергался арестам в 2004, 2009 и2018 годах. В общей сложности палестинец провел за решеткой 62 месяца.

По данным палестинских властей, на данный момент в тюрьмах Израиля содержатся 4700 палестинских заключенных. Под административным арестом находятся 365 из них.