Израильские военные задержали не менее 15 палестинцев в ходе новых рейдов на оккупированном Западном берегу. Среди задержанных — журналист, женщина и несколько бывших заключенных.

Об этом говорится в совместном сообщении Общества палестинских пленных и Комитета по делам пленных и освобожденных при Организации освобождения Палестины. В заявлении подчеркивается, что рейды продолжаются.

С начала года армия Израиля усилила давление на северные районы Западного берега. Основные удары приходятся на Дженин и Тулькарм. В этих городах регулярно проводятся массовые обыски, задержания и допросы.

Накануне израильские военные провели крупную операцию в лагере беженцев Балата возле Наблуса. Задержали десятки человек. Провели обыски и допросы на местах. Позднее большинство отпустили.

По сообщениям правозащитников, во время рейдов израильские силы грубо обращались с палестинскими семьями. В жилых кварталах повредили дома и инфраструктуру. Некоторые дома были превращены в казармы. Жители подверглись насильственному перемещению.

Правозащитники утверждают, что массовые задержания и допросы используются как форма коллективного наказания. Это, по их мнению, инструмент подавления палестинского сопротивления.

С 7 октября 2023 года, после начала израильской военной операции в Газе, число арестов и рейдов на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме резко возросло.

По имеющимся данным, с того момента в результате действий израильских военных и поселенцев погибли 947 палестинцев, включая 171 ребенка. Ранены около 7 тыс. человек. Задержаны 15 700.