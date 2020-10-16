Вооруженные силы Армении продолжают нести тяжелые потери на оккупированных землях Азербайджана, сообщает Anadolu.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях фронта днем 15 октября и в ночь на 16 октября оставалась напряженной. Противник обстрелял из ракетных установок, артиллерии и минометов позиции подразделений ВС Азербайджана в освобожденных от оккупации Джебраильском и Гадрутском районах.

В ночь на 16 октября армянские силы пытались перегруппироваться и нанести удар по позициям азербайджанской армии, но понесли тяжелые потери и отступили. На разных направлениях фронта уничтожено большое количество живой силы противника, выведены из строя 2 танка Т-72, РСЗО БМ-21 «Град», пять единиц артиллерийских пушек Д-30 и гаубиц, две ЗСУ-23-4 «Шилка» и восемь единиц автомобильной техники с боеприпасами.

На оборонительной линии 9-го мотострелкового полка уничтожена артиллерийская батарея.

В частях 18-й мотострелковой дивизии ВС Армении фиксируются случаи массового дезертирства. С целью недопущения отступления командование ВС Армении установило посты военной полиции на дорогах в районе Горус и Туршсу.

Среди личного состава ВС Армении, занявшего позиции на оборонительной линии 5-го горнострелкового полка, есть много убитых и раненых. В подразделениях не хватает продовольствия и боеприпасов. Согласно разведданным, часть наемников, прибывших на территорию оккупированного Нагорного Карабаха, отказалась вступать в бой.

Между тем, части вооруженных сил Армении, дислоцированные на оккупированных азербайджанских территориях, с утра пятницы возобновили артиллерийские удары по мирным населенным пунктам Азербайджана. В нарушение договоренностей о гуманитарном перемирии, очередным обстрелам подверглись села Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов Азербайджана.

Вчера в Тертере под огонь попала похоронная процессия. В результате обстрела на кладбище погибли 4 человека, еще четверо пострадали.

Также сегодня днем, по сообщению Минобороны АР, армянские военные нанесли удар по Нахичеванской автономии.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, жертвами ракетных и артиллерийских обстрелов ВС Армении с 27 сентября уже стали 47 мирных жителей Азербайджана. Ракетному обстрелу в числе прочих подвергся второй по величине город республики – Гянджа.

Всего вооруженные силы Армении за годы режима прекращения огня убили в Азербайджане 35 детей и подростков. Об этом сообщили в пятницу в МИД АР.

В ходе боев, начавшихся 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили свыше 50 оккупированных Арменией населенных пунктов страны, в том числе города Джебраил и Гадрут. Вечером 16 октября взяты еще три села.

Войска АР сохраняют оперативное преимущество по всей линии фронта. Установлен контроль над основными стратегическими высотами.

Соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта вступило в силу в полдень 10 октября. Стороны по итогам консультаций в Москве с участием глав МИД Азербайджана, Армении и России договорились о перемирии в гуманитарных целях для обмена пленными, а также захоронения тел погибших.