Правда об агрессии. Генпрокуратура Азербайджана собрала факты

Генпрокуратура Азербайджана подготовила видеоролики о военных преступлениях Еревана против мирного населения. В результате ночного ракетного обстрела с территории Армении во втором по величине городе страны - Гяндже погибли 10 мирных жителей, 39 получили ранения. Видеоролики на русском, английском, французском, испанском и немецком языках привлекают внимание мирового сообщества к ситуации в регионе.