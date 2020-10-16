ПОЛИТИКА
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Правда об агрессии. Генпрокуратура Азербайджана собрала факты
Генпрокуратура Азербайджана подготовила видеоролики о военных преступлениях Еревана против мирного населения. В результате ночного ракетного обстрела с территории Армении во втором по величине городе страны - Гяндже погибли 10 мирных жителей, 39 получили ранения. Видеоролики на русском, английском, французском, испанском и немецком языках привлекают внимание мирового сообщества к ситуации в регионе.
Правда об агрессии. Генпрокуратура Азербайджана собрала факты / Others
16 октября 2020 г.
Истории
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