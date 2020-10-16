В Германии в условиях повышенных мер безопасности проводятся учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) для отработки взаимодействия на случай ядерной войны. В них участвуют также голландские, бельгийские и итальянские истребители. О сценарии маневров организаторы умалчивают, сообщает газета Bild.

По данным издания, на авиабазе Нервених в земле Северный Рейн Вестфалия военные тренируют безопасную доставку американского ядерного оружия из подземных бункеров и установку их на истребители. В учебных целях самолеты вылетают без бомб.

В рамках «ядерного обмена» в НАТО водородные бомбы типа B61 могут быть сброшены в чрезвычайной ситуации немецкими истребителями Tornado. Такое же оружие хранится в Италии, Бельгии, Турции и Нидерландах.

Нервених может использоваться в качестве альтернативного места для хранения бомб B61, которые находятся в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце. Одновременно в Бюхеле проходят военные учения «Устойчивая гвардия» (Resilient Guard), во время которых ВВС тренируются защищать авиабазу от нападения с помощью систем ПВО Patriot.

Блок НАТО уделяет особое внимание ежегодным маневрам в Германии. Угроза ядерной войны в настоящее время выше, чем в последние три десятка лет, в основном из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также на фоне сомнений в будущем соглашения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Сегодня президент России Владимир Путин предложил США продлить последнее безо всяких условий хотя бы на один год.

В этой связи, пишет «Российская газета», многие военные эксперты опасаются, что в мире может начаться очередная гонка вооружений. Так, США уже работают над созданием новой мобильной наземной системы средней дальности, которая была бы противозаконной во времена действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее о растущей впервые со времен холодной войны нестабильности в мире из-за проблем в сфере нераспространения ядерного оружия заявиливо Франции. Об этом говорил депутат от партии «Вперед, Республика!» Жак Марилосян.

Между тем, известный российский военный эксперт, политик и академик РАН Андрей Кошкин отметилUra.ru, что совместными учениями Германии и Североатлантического Альянса по подготовке к атомной войне «Евросоюз пытается создать волну санаций, поэтому акцентируется внимание на учениях с применением ядерных боеприпасов». «Сейчас в Германии осваивают новую управляемую бомбу», — обратил он внимание.

По его мнению, это плановая подготовка, в которой задействовали совершенствование новых модификаций ядерного оружия. Таким образом ФРГ продемонстрировала свой ядерный потенциал, при том, что она не входит в так называемый ядерный клуб, добавил эксперт.

Немецкие «Зеленые»жестко раскритиковали учения в Нервенихе и в Бюхееле. «Просматривается явное противоречие в том, что с одной стороны федеральное правительство привержено идее безъядерного мира и в то же время немецкие летчики тренируют транспортировку ядерного оружия из Германии в зону сброса», - заявила представитель партии по вопросам разоружения Катя Койль.