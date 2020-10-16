Общая численность населения России по итогам 2020 года сократится на 352,5 тысячи человек, говорится в октябрьской версии разрабатываемого в правительстве проекта единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Рабочую версию документа, на которую ссылается «Медуза», опубликовал телеграм-канал «Майский указ», его подлинность подтвердили источники РБК.

По этой оценке, общая численность населения страны сократится в 11 раз больше, чем в 2019 году, когда убыль составила 32,1 тысячи человек.

Правительство также вдвое ухудшило прогноз сокращения населения в 2020 году. В предыдущем варианте плана, подготовленном в августе, говорилось, что численность населения к концу года уменьшится на 158 тысяч человек, а в 2022 году начнется прирост.

Новый прогноз министры составляли с учетом объективных реалий и не подгоняли под необходимые показатели. В нем отмечается, что в 2021 году численность населения сократится на 290 тысяч, в 2022-м – на 238,1 тысячи, в 2023-м – на 189,1 тысячи, а в 2024 году – на 165,3 тысячи человек. Суммарно за 2020-2024 годы – более чем на 1,2 миллиона человек.

Прирост населения прогнозируется только в 2030 году – на 10 тысяч человек.

В Минэкономразвития официально сообщили, что проект единого плана по достижению национальных целей продолжают дорабатывать. «Содержание проекта плана еще будет корректироваться, а цифры – уточняться», – сказали в ведомстве. В Минтруда отметили, что, пока план не утвержден, делать выводы рано.

Профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина в разговоре с «Известями» отметила, что пессимистичные цифры связаны сразу с несколькими факторами. Среди них последствия Второй мировой войны, демографические ямы 1990-х годов, отказ россиян от многодетности, пандемия коронавируса, которая привела к закрытию границ и оттоку мигрантов.

Между тем влияние эпидемии не было решающим в сокращении населения, главная причина кроется в многолетнем неблагоприятном экономическом положении многих семей. Также, уточнила эксперт, в обществе существует тренд на снижение рождаемости.