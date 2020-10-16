Число просроченных долгов в РФ достигло рекордных 12,6 млн ссуд на 1 сентября 2020 года, что больше прошлогоднего показателя на 12,5%, говорится в совместном исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, передает ТАСС.

«Пандемия крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля – количество ссуд с просрочкой более 90 дней (банки и микрофинансовые организации) достигло своего максимального значения за все время наблюдения – 12,6 млн, что больше прошлогоднего показателя на 12,5%. На протяжении последних 9 месяцев показатель демонстрирует поступательный прирост на 80-500 тыс. ежемесячно», – говорится в документе.

Объем просроченных обязательств россиян перед кредитными организациями на 1 сентября превысил 950 млрд рублей, что на 13,5% больше показателя прошлого года. В августе просроченная задолженность выросла на рекордные 50 млрд рублей.

«К позитивным факторам можно отнести то, что с большей долей вероятности рынок больше не будет фиксировать резких скачков данного показателя. По итогам года в просрочке будет находиться порядка 13,5 млн кредитов и займов, то есть каждая шестая ссуда, вероятно, окажется проблемной», – отмечается в исследовании.

В Москве просроченной является каждая десятая ссуда – 10,6%, в Санкт-Петербурге – 11,9%, в Московской области – 12,2%.

Наибольшее количество просроченных долгов перед банками и МФО зафиксировано в Москве (803 тыс займов), Московской области (597 тыс) и Краснодарском крае (490 тыс). Наименьшее количество долгов имеют жители Республики Ингушетии (8,1 тыс), Чукотского Автономного округа (9,9 тыс) и Магаданской области (14,4 тыс). Снижение тревожного показателя аналитики отметили только в одном регионе — в Кабардино-Балкарии.

В сентябре, по данным Росстата, число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось на 1,3 миллиона человек и достигло почти 20 миллионов, что составляет 13,5% населения страны. До этого ведомство сообщало, что каждый пятый ребёнок в России живет в семье с доходами ниже прожиточного минимума.

В июле Владимир Путин подписал указо «прорывном развитии страны», в котором перенес планы снизить уровень бедности в два раза на шесть лет. Этой цели планировалось достичь к 2024 году, теперь она сдвинута на 2030 год. В Кремле объяснили это«неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой».