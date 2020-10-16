ПОЛИТИКА
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Православные оштрафованы в Кургане за «незаконное миссионерство»
Троицкий приход в юрисдикцию РПЦ не входит. Он относится к т. н. «альтернативному православию»
Православные оштрафованы в Кургане за «незаконное миссионерство»
Фото: Kurgan.Ru / Others
16 октября 2020 г.

В российском Кургане православный приход привлекли к ответственности за «незаконное миссионерство», сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

Курганский городской суд оставил без изменения решение мирового суда судебного участка № 48 судебного района Кургана, который 29 июля постановил привлечь православный приход города в честь Св. Троицы к административной ответственности по ч. 3 ст. 5. 26 КоАП РФ (осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой).

Как пишет «Религия сегодня», оштрафованный Троицкий приход в юрисдикцию Русской православной церкви не входит. Организация относится к т. н. «альтернативному православию» (т.е. неканоническому) и является независимой.

Ее руководитель Владимир Тищенков уже 25 лет живет на кладбище и служит в храме, расположенном там же.

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