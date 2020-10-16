Режим Башара Асада и военно-космические силы России неоднократно осуществляли авиаудары по населенным пунктам северо-запада Сирии. Они несут ответственность за действия, которые могут классифицироваться как преступления против человечности. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) за период с апреля 2019 по март 2020 годы, сообщает Anadolu.

В указанный период ВВС режима Башара Асада и ВКС России неоднократно наносили удары по жилым домам, медицинским учреждениям, религиозным объектам, школам и рынкам, отмечается в докладе. Использовались кассетные и бочковые бомбы. За 11 месяцев обстрелов погибли не менее 1,6 тыс мирных жителей, 1,4 млн были вынуждены покинуть дома, утверждают правозащитники.

В HRW считают, что режим Асада и ВКС России преднамеренно наносили удары по населенным пунктам в Идлибе. Правозащитники возложили ответственность за военные преступления на главу сирийского режима Башара Асада и президента и главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

В то же время продолжаются массовые нарушения прав человека и на подконтрольной Асаду территории. В докладе Сирийской правозащитной сети (SNHR) отмечается, что суды, подконтрольные режиму, за последние годы приговорили к высшей мере наказания более 2 100 противников действующих властей, конфисковав имущество у порядка 4 тыс сирийцев. Доклад подготовлен на основе бесед с осужденными и их семьями.

Специально для расправы с неугодными в Дамаске в 2012 году был создан так называемый «Суд по борьбе с терроризмом». Инакомыслящих активно клеймили, приписывая им участие в экстремистских организациях с тем, чтобы запугать общественность и заставить гражданское население отказаться от поддержки оппозиции.

Приговоры выносятся даже тем, кто проживает в подконтрольных оппозиции районах страны или за границей.

Никаких следственных действий перед началом заседания суда не проводится. Активно применяются пытки и издевательства. Семьям и адвокатам подсудимых отказывают во встрече.

По данным SNHR, с июля 2012 года состоялись по меньшей мере 90 560 судебных заседаний, большая часть из которых прошли без присутствия подсудимых. Не менее 2 147 человек были приговорены к смертной казни. Наряду с этим режим Асада конфисковал имущество 3 970 человек.

Суды стали источником наживы для силовиков и судей, которые сами причастны к многочисленным военным преступлениям, отмечают правозащитники.