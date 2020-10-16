ПОЛИТИКА
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Ответственность за отравление возлагают на Путина, а наказали его подопечных
Санкции, которые ЕС ввел в связи с отравлением Алексея Навального, – это наказание Москвы за повторное применение химического оружия. Принять меры персонально против Владимира Путина Брюссель не может, поэтому в списках только его подчиненные. Такое мнение высказал украинский политолог и глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. #Россия #санкции #отравлениеНавального
Ответственность за отравление возлагают на Путина, а наказали его подопечных / Others
16 октября 2020 г.
Истории
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