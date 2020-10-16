Конкурентов за решетку

Известный в Беларуси критик власти, блогер Сергей Тихановский хотел участвовать в выборах президента. ЦИК республики отказал ему в регистрации инициативной группы, после чего Тихановского арестовали. Летом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он «дал сигнал» задержать своего возможного конкурента на выборах. Сейчас Сергей Тихановский в СИЗО Минска в качестве обвиняемого по делу об организации массовых беспорядков. Белорусские правозащитники признали Тихановского политзаключенным. Вместо Сергея на выборы пошла его жена – Светлана Тихановская.

Не допустили до выборов и бывшего дипломата Валерия Цепкало. Его считали одним из основных конкурентов действующего президента. Свою политическую карьеру Цепкало начинал еще во время первого срока Александра Лукашенко. В последние годы в команде президента Цепкало занимался созданием и продвижением Парка высоких технологий, который задумывался как аналог Кремниевой долины.

В конце июля Валерий Цепкало вместе с двумя детьми бежал в Россию. В комментариях журналистам он сказал, что опасался ареста и лишения родительских прав. Позже бывший дипломат уехал в Киев, где заявил о создании «Фронта национального спасения Республики Беларусь». В августе стало известно, что на родине против бывшего дипломата завели уголовное дело о получении взятки.

Арестовали в Беларуси и еще одного претендента на пост президента – Виктора Бабарико. Последние 20 лет он руководил Белгазпромбанком, но покинул пост главы учреждения и решил принять участие в выборах. После этого в банк пришли с обыском, а самого Виктора Бабарико и его сына Эдуарда арестовали. Банкира обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Допустили до участия в выборах президента Беларуси жену арестованного блогера Сергея Тихановского – Светлану. Вместе со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало она создала объединенный штаб оппозиции Беларуси.

Выборы с фальсификациями

Основной день голосования на президентских выборах в Беларуси – 9 августа. До этого в течение 5 дней белорусы могли отдать свои голоса досрочно. Правозащитники и политологи писали, что такой вид голосования используется властями для фальсификации результатов. Всё дело в урнах с бюллетенями, которые все 5 дней досрочного голосования по ночам остаются без присмотра. Наблюдателям по закону запрещено ночевать рядом с урнами. А ЦИК страны не разрешил установку камер видеонаблюдения на участках.

За ходом досрочного голосования в этом году внимательно следили наблюдатели. На сотнях участков они считали, сколько людей пришли на выборы и как затем о явке отчитывались избирательные комиссии. Так, по данным общественной платформы «Честные люди», только по итогам первого дня голосования выяснилось, что на десятках участков в протоколах комиссий учтено в полтора раза больше людей, чем зафиксировали наблюдатели.

Вбросы бюллетеней в урны, агитация за Александра Лукашенко прямо на избирательных участках, давление на независимых наблюдателей. Тысячи нарушений отмечались и в основной день голосования – 9-го августа. Наблюдатели сообщали об огромных очередях возле десятков участков и в Беларуси, и в других странах. Так, сотни белорусов, живущих в Москве, так и не успели проголосовать до закрытия участка. Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина назвала эти сообщения «провокацией».

По итогам выборов Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%. Остальные кандидаты не смогли преодолеть отметку в 2 процента.

Массовые протесты и избиения

Несогласные с результатами выборов в Беларуси вышли на протесты вечером 9-го августа. Самая массовая акция прошла в Минске. Силовики жестко избивали протестующих, те в ответ бросали в милицию и ОМОН камни и бутылки. Массовые акции в стране продолжаются больше двух месяцев. Каждый раз они заканчиваются избиениями и задержаниями демонстрантов. Против участников акций используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.Во всех акциях силовики действуют по одному и тому же сценарию.

Утром в день протестов в Минске оцепляют центральные улицы, закрывают крупные торговые центры, рестораны, станции метро. В город стягивают спецтехнику. А резиденцию Александра Лукашенко охраняют военные машины. Уже традиционно в день массовых акций белорусы сообщают о проблемах с мобильным интернетом. Власти отрицали свою причастность к ограничению связи.

«Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», – передает слова Александра Лукашенко информационное агентство БелТа.

Но затем о причастности властей к отключению мобильного интернета начали открыто сообщать операторы связи.

Эти президентские выборы и последовавшие за ними протесты отличаются особой жестокостью силовиков. За все время акций против результатов голосования в стране задержали тысячи человек.

В Минске основное количество людей увозили в изолятор временного содержания на улице Окрестина. Участники акций заявляли о нечеловеческих условиях содержания в этом СИЗО, пытках и унижениях.

Издевались силовики над задержанными не только в СИЗО. Программист из Минска Алесь рассказал, что после задержания сотрудник ОМОНа изнасиловал его дубинкой в милицейской машине. Причиной стало то, что 30-летний задержанный отказался разблокировать свой телефон. Программисту отказывали в медицинской помощи. В больницу его увезли только через 30 часов после изнасилования.

«Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на дубинку… И он засунул мне дубинку в задний проход… Вытащил, опять потребовал пароль. Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы – два передних зуба покрошились», - рассказал Алесь.

Правозащитный центр «Весна» зафиксировал более 500 случаев насилия над участниками акций протеста в Беларуси. При этом в стране не возбудили ни одного дела против тех, кто избивал людей.

А на этой неделе МВД Беларуси пригрозило, что в случае необходимости применит боевое оружие против участников акций протеста.

«Отравленная крыса» и 33 боевика

Традиционно до выборов и массовых акций несогласных с политикой Александра Лукашенко в стране появляются сообщения о готовящихся терактах.

Одно из самых странных заявлений было сделано властями в 2006 году, за месяц до переизбрания Александра Лукашенко на новый президентский срок. Тогда глава КГБ страны показал видео, на котором задержанный мужчина признается, что планировал бросить «отравленную крысу» в ведро, дождаться ее разложения и вылить все это в водопровод.В этом году за 11 дней до президентских выборов власти Беларуси сообщили о задержании 33 боевиков российской частной военной компании «Вагнер». В МВД республики заявили, что для «дестабилизация обстановки в период избирательный кампании» в страну прибыли 200 боевиков.

В случившемся Александр Лукашенко обвинил Россию и пригрозил Москве ответом. Правда, уже после основного дня выборов президент сменил риторику – назвал Владимира Путина «старшим братом» и выпросил кредит на полтора миллиарда долларов.

Сложнее всего во время этой избирательный кампании и после нее пришлось журналистам. Десятки сотрудников иностранных СМИ были задержаны, лишены аккредитаций или высланы из страны.

В некоторых случаях редакции на несколько дней теряли связь со своими корреспондентами, а МВД Беларуси не давали никаких комментариев об их месторасположении.

Белорусская ассоциация журналистов насчитала более 400 случаев преследования работников СМИ за их профессиональную деятельность.

Также за время акций протеста в стране заблокировалидесятки интернет-сайтов, принадлежащих независимым СМИ, правозащитным и благотворительным организациям.

Координационный совет, Путин, тайная инаугурация

После выборов президента, в которых «победил» Александр Лукашенко, его главный оппонент Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета. Его главная задача – ведение переговоров о мирной передаче власти в стране. Вскоре против этой структуры завели уголовное дело по статье – захват власти. Сейчас почти все члены президиума Координационного совета задержаны либо насильно вывезены заграницу.

Президент Александр Лукашенко говорил, что не будет общаться с оппозицией. Вместо этого переговоры он активно вел с российским коллегой. Только после начала протестов в Беларуси главы государств несколько раз созванивались по телефону.

В итоге Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из силовиков, которые помогут Беларуси «при необходимости». А после встречи президентов в Сочи Путин согласился выдать Беларуси кредит в полтора миллиарда долларов. Уже в конце сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию в Минске. О ее проведении не объявили заранее. А саму церемонию не транслировали по телевидению и радио, хотя это предусмотрено законом страны.

Итоги выборов в Беларуси не признали страны ЕС. Великобритания и Канада ввели против Александра Лукашенко персональные санкции. В ответ на это Лукашенко заявил: «Мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы». А во время одной из встреч с протестующими президент сказал: «Пока вы меня не убьете, других выборов у вас не будет».