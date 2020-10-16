В Стамбуле в пятницу завершились переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в узком формате. Двусторонняя встреча в резиденции главы турецкого государства «Вахдеттин» длилась 1 час 45 минут в закрытом режиме, сообщает Anadolu.

По итогам визита Зеленского Турция и Украина подпишут пакет соглашений о сотрудничестве, которые укрепят стратегическое партнерство между двумя странами.

Последний раз лидеры двух государств встречались в феврале 2020 года в Киеве. Переговоры прошли в кулуарах заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Украина – Турция.

В повестке дня переговоров глав и руководства двух государств значатся вопросы оборонного сотрудничества, соглашение о свободной торговле, а также ситуация в зоне карабахского конфликта.

Основным аспектом оборонного сотрудничества между двумя странами является закупка Киевом БПЛА турецкого производства.

В прошлом году Украина приобрела у Турции шесть ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2. Турецкие ударные БПЛА в марте 2019 года были приняты на вооружение украинской армией.

Ранее директор «Укрспецэкспорта» (украинская государственная компания, обладающая монопольным правом осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения) Вадим Ноздря сообщил о заинтересованности Киева в совместном производстве БПЛА Bayraktar TB2. Он также отметил, что украинская армия планирует закупить у Турции 48 ударных БПЛА совместного производства.

Одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпанией «Укрспецэкспорт» и турецкой фирмой Baykar Defence, станет ударный БПЛА нового поколения Akinci, отметили в концерне «Укроборонпром».

В ходе визита в Киев в феврале текущего года Эрдоган заявил о готовности Турции выделить Украине финансовый ресурс в размере 205 млн турецких лир (в эквиваленте около 35 млн долларов США) на закупку товаров и услуг военного назначения для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

В августе Турцию посетила делегация во главе с вице-премьером, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским. По итогам визита он дал высокую оценку потенциалу оборонпрома Турции.

Другой актуальный вопрос повестки дня оборонного сотрудничества – совместное производство самолета Ан-178 с участием украинской авиастроительной компании «Антонов».

Ранее Эрдоган и Зеленский заявили о готовности довести товарооборот между двумя странами до отметки в 10 млрд долларов, а в дальнейшем удвоить этот показатель. По итогам 2019 года турецко-украинский товарооборот составил 5 млрд долларов.

Туризм – еще один важный аспект двустороннего сотрудничества Анкары и Киева. Украина стала одной из первых стран, в которые Турция возобновила полеты после смягчения карантинных ограничений в связи с пандемией. В 2019 году поток украинских туристов в Турцию составил 1,5 млн человек.

Накануне визита Зеленского, пишет ТАСС, на заседании Кабмина Украины было озвучено, что подписание соглашений с Турцией позволит создать правовые основания для расширения сотрудничества сторон в военной сфере «по 21 направлению».

В ходе пресс-конференции по итогам сегодняшних переговоров Реджеп Тайип Эрдоган заявил, «Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины». «Турция не признавала и не признает аннексию Крыма. Вместе с Украиной мы продолжим поддерживать крымских татар», - добавил президент.

Владимир Зеленский, в свою очередь, как отмечает «Голос Турции», поблагодарил Эрдогана за усилия по освобождению украинцев, в том числе крымских татар, из заключения в РФ. «Поддержка Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины чрезвычайно важна для нас, и мы рады пригласить Турцию присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма», - добавил он.

Несмотря на пандемию, Анкара и Киев, отметил также Зеленский, сохранили положительную динамику двусторонней торговли. «Вместе с президентом Турции мы согласились ускорить заключение Соглашения о свободной торговле между двумя странами», - сказал он.

«Двусторонние соглашения, - заключил президент Украины, - открывают новые возможности для сотрудничества в оборонной, торговой, энергетической сферах».