Европейские политики и эксперты усиливают критику зависимости Евросоюза от американского военного оборудования, опасаясь, что это ставит под угрозу суверенитет региона.

Бывший французский генерал Эрик Отелле сравнил ситуацию с ограничениями, накладываемыми на потребительскую электронику. «США могут запретить самолету F-35 взлетать, как Tesla блокирует автомобиль без обновления», — заявил он Le Figaro. Глава военного подразделения Airbus Михаэль Шёлльхорн в интервью Augsburger Allgemeine предупредил о рисках покупки стандартных американских вооружений, подчеркивая, что Европа усиливает свою уязвимость перед внешним контролем.

Проблема не только в зависимости от американской техники, но и в юридических ограничениях. Военные технологии, включенные в американский перечень ITAR, требуют одобрения Госдепартамента США перед экспортом, что дает Вашингтону рычаги влияния на европейские решения.

Несмотря на стремление ЕС укрепить собственные оборонные возможности, зависимость от США пока только растет. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), импорт вооружений европейскими членами НАТО увеличился на 105% с 2015 по 2024 годы, причем доля США в поставках выросла с 52% до 64%.

На этом фоне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план оборонных расходов ЕС на €800 млрд, заявив, что Европа должна «взять на себя больше ответственности за свою безопасность». Однако без стратегической автономии ЕС остается зависимым от решений, принимаемых в Вашингтоне.