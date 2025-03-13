ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Вот почему европейцы боятся конца военной поддержки США
В Евросоюзе обеспокоены критической зависимостью от США в сфере обороны и технологий
Вот почему европейцы боятся конца военной поддержки США
/ Reuters
13 марта 2025 г.

Европейские политики и эксперты усиливают критику зависимости Евросоюза от американского военного оборудования, опасаясь, что это ставит под угрозу суверенитет региона.

Бывший французский генерал Эрик Отелле сравнил ситуацию с ограничениями, накладываемыми на потребительскую электронику. «США могут запретить самолету F-35 взлетать, как Tesla блокирует автомобиль без обновления», — заявил он Le Figaro. Глава военного подразделения Airbus Михаэль Шёлльхорн в интервью Augsburger Allgemeine предупредил о рисках покупки стандартных американских вооружений, подчеркивая, что Европа усиливает свою уязвимость перед внешним контролем.

Проблема не только в зависимости от американской техники, но и в юридических ограничениях. Военные технологии, включенные в американский перечень ITAR, требуют одобрения Госдепартамента США перед экспортом, что дает Вашингтону рычаги влияния на европейские решения.

Несмотря на стремление ЕС укрепить собственные оборонные возможности, зависимость от США пока только растет. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), импорт вооружений европейскими членами НАТО увеличился на 105% с 2015 по 2024 годы, причем доля США в поставках выросла с 52% до 64%.

На этом фоне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план оборонных расходов ЕС на €800 млрд, заявив, что Европа должна «взять на себя больше ответственности за свою безопасность». Однако без стратегической автономии ЕС остается зависимым от решений, принимаемых в Вашингтоне.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us