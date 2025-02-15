ПОЛИТИКА
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Европу не пустят за стол переговоров?
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что европейские страны не будут участвовать в мирных переговорах по Украине
Европу не пустят за стол переговоров?
Кит Келлог / AP
15 февраля 2025 г.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что европейские страны не будут участвовать в мирных переговорах по Украине.

«Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», — подчеркнул Келлог на «Украинском ланче» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по CNBC).

Он добавил, что США не намерены повторять формат «Минска», где «много людей сидели за столом, но не могли повлиять на мирный процесс».

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал исключение Европы из переговоров «политически неприемлемым». В свою очередь, премьер-министр Исландии Криструн Мьёдль Фростадоуттир заявила, что Европа не понимает, какую стратегию США выбрали для достижения мира в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц также затронул тему возможных мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, любое соглашение должно обеспечивать Украине возможность защитить себя от будущих атак.

«Тот, кто хочет силой менять границы, разрушает основы международного порядка. Победа России или поражение Украины не принесут мира, а только усилят угрозы для Европы», — сказал он.

Шольц также заявил, что Германия никогда не поддержит мирное соглашение, навязанное Украине. По его мнению, Европа должна наращивать военные расходы и предложил сделать исключение в бюджетных правилах ЕС, чтобы позволить странам-членам тратить на оборону больше двух процентов ВВП.

«Мир и безопасность Европы находятся под угрозой, и Германия готова на серьезные шаги», — заключил канцлер.

Ранее Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, объявив о начале подготовки к мирным переговорам. Зеленский, выступая в Мюнхене, вновь подчеркнул, что любые решения по Украине должны приниматься с ее участием.

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