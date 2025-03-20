ХАМАС заявляет, что продолжает переговоры с посредниками, пытаясь заставить Израиль вернуться к условиям январского соглашения о прекращении огня. По словам представителя движения Абдель-Латифа аль-Кануа, ХАМАС настаивает на полном выводе израильских войск из Газы и требует срочных действий от Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества для снятия блокады.

Тем не менее, прорыва в переговорах пока нет. Анонимный представитель ХАМАС сообщил Reuters, что группировка намеренно не отвечает на новую волну атак, чтобы «дать шанс урегулированию».

Однако израильское руководство не намерено останавливать военную кампанию, заявил профессор Катарского университета Лучано Заккара в интервью Al Jazeera. Он отметил, что освобождение заложников в ходе переговоров стало лишь частичным достижением, но приоритетом для Нетаньяху остается уничтожение ХАМАС.

Главный приоритет для израильского премьера — удержать собственную власть. Для этого ему нужно заручиться поддержкой ультраправой министров, которые настаивают на продолжении войны и изгнании палестинцев из Газы.



Назначение Итамара Бен-Гвира министром национальной безопасности после его ухода из-за перемирия стало сигналом отказа от дальнейших переговоров. Заккара подчеркнул, что сам факт подписания перемирия был воспринят как поражение для многих в коалиции Нетаньяху, которые добиваются продолжения войны.

По данным Минздрава Газы, только с начала недели в секторе погибли 710 человек, еще 900 получили ранения. Как заявил представитель ведомства Халиль аль-Дакран, нехватка медицинского оборудования и лекарств привела к многочисленным смертям среди раненых. Около 70% пострадавших — женщины и дети, причем большинство получили тяжелые травмы.

Несмотря на многочисленные призывы прекратить агрессию, Израиль продолжает усиливать атаки. Рано утром 20 марта Тель-Авив атаковал всю территорию Газы — погибли более 70 человек. Большинство убитых — женщины и дети в лагерях беженцев.



