Высокопоставленные военные Европы собрались в Лондоне для обсуждения инициативы Великобритании и Франции — создание «коалиции желающих», группы стран, готовых отправить миротворческие силы в Украину.

Около 20 государств направили в британскую столицу своих военных представителей. 20 марта министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил, что цель переговоров — сформировать «достаточно весомую силу, которая обеспечит Украине длительный мир».

Переговоры проходят на фоне жесткой позиции России, заявившей, что не потерпит присутствия военнослужащих стран НАТО на территории Украины. США, в свою очередь, не выражают готовности предоставлять воздушное прикрытие.

Кроме потенциальной миротворческой миссии, в Лондоне обсуждается возможный оборонный пакт между Великобританией и ЕС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас намерена обсудить этот вопрос с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. Без соглашения Британия не сможет участвовать в новой программе ЕС по закупке оружия на сумму 150 млрд евро, о которой было объявлено 19 марта.

Правительство Кира Стармера поручило Объединенному оперативному командованию в Нортвуде разработку планов по развертыванию военных и ресурсов в Украине. Британские вооруженные силы приведены в состояние повышенной готовности.

Изначально Стармер предлагал направить 30 тыс. миротворцев, но теперь рассматривается вариант формирования контингента из 10 тыс. военнослужащих, включая подразделения спецназа.

Кая Каллас предложила выделить 40 млрд евро на поддержку миротворческой миссии «коалиции желающих».

Пока военные чиновники проводят переговоры в Лондоне, политическое руководство ЕС готовится к обсуждению поставок военной помощи Украине и ускоренного вступления страны в Евросоюз на саммите в Брюсселе.

Ряд стран, включая Португалию, Нидерланды, Испанию и Ирландию, выразили предварительную готовность отправить миротворцев, но отметили, что без мирного соглашения говорить об этом преждевременно.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони скептически относится к инициативе, заявив, что «использование европейских войск» вызывает у нее вопросы. Она предпочитает предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО, несмотря на то, что страна не является членом альянса.

Польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава готова оказать логистическую и политическую поддержку миссии, но не планирует отправлять солдат. Польша до сих пор испытывает нагрузку от принятия 2 млн украинских беженцев в первые недели войны.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока предложил рассматривать Украину как буферную зону между европейскими и российскими военными структурами, а не передовую линию обороны Европы.

Неопределенность сохраняется вокруг позиции Германии. Будущий канцлер, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, пока формирует правительство, тогда как уходящий глава страны Олаф Шольц ранее исключал участие немецких войск в миротворческой миссии.