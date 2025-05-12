ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
ХАМАС освободил последнего американца
Палестинское движение передало Эдана Александра Красному Кресту и заявило о готовности к немедленным переговорам о прекращении огня. Тем временем Нетаньяху признался в целенаправленном разрушении домов в секторе
ХАМАС освободил последнего американца
ХАМАС освободил последнего американца / AA
12 мая 2025 г.

Палестинское движение ХАМАС освободило американо-израильского заложника Эдана Александра в Газе в понедельник вечером. Пленного передали представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в южном городе Хан-Юнус, сообщил израильский «Канал 7».

Александр был последним известным живым американским заложником, удерживаемым в Газе.

После переговоров с администрацией Трампа военное крыло ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», заявило о готовности к немедленному началу переговоров по урегулированию конфликта. «ХАМАС готов немедленно начать переговоры для достижения всеобъемлющего соглашения об устойчивом прекращении огня, выводе оккупационной армии, снятии блокады, обмене пленными и восстановлении сектора Газа», — говорится в заявлении движения.

На фоне этого жеста доброй воли со стороны палестинского движения поздно вечером в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что его армия продолжает разрушать дома в Газе, чтобы помешать палестинцам вернуться и вынудить их эмигрировать.

С начала израильского вторжения в эксклав в октябре 2023 года в Газе погибло около 52 900 палестинцев, большинство из которых - женщины и дети.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Кроме того, Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН за свои действия в секторе Газа.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us