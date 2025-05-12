Палестинское движение ХАМАС освободило американо-израильского заложника Эдана Александра в Газе в понедельник вечером. Пленного передали представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в южном городе Хан-Юнус, сообщил израильский «Канал 7».

Александр был последним известным живым американским заложником, удерживаемым в Газе.

После переговоров с администрацией Трампа военное крыло ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», заявило о готовности к немедленному началу переговоров по урегулированию конфликта. «ХАМАС готов немедленно начать переговоры для достижения всеобъемлющего соглашения об устойчивом прекращении огня, выводе оккупационной армии, снятии блокады, обмене пленными и восстановлении сектора Газа», — говорится в заявлении движения.

На фоне этого жеста доброй воли со стороны палестинского движения поздно вечером в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что его армия продолжает разрушать дома в Газе, чтобы помешать палестинцам вернуться и вынудить их эмигрировать.

С начала израильского вторжения в эксклав в октябре 2023 года в Газе погибло около 52 900 палестинцев, большинство из которых - женщины и дети.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Кроме того, Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН за свои действия в секторе Газа.