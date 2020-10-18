18 октября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Илларионов рассказал о последствиях санкций для фигурантов списка Навального
«Кто ввел санкции, тот их и забрал. Они хозяева своего слова: хотят дают, а хотят забирают». Российский экономист и бывший советник президента РФ Андрей Илларионов считает, что санкции в связи с отравлением Алексея Навального будут работать до тех пор, пока это выгодно западным политикам. #Новичок #Навальный #Санкции
«Кто ввел санкции, тот их и забрал. Они хозяева своего слова: хотят дают, а хотят забирают». Российский экономист и бывший советник президента РФ Андрей Илларионов считает, что санкции в связи с отравлением Алексея Навального будут работать до тех пор, пока это выгодно западным политикам. / Others
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