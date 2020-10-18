Хабаровск не сломлен битвой с ОМОН: прошел 99-ый протест

Жители Хабаровска в 99-й раз провели акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Несмотря на то, что в прошлую субботу протестующих разогнал ОМОН, людей это не остановило. По сообщениям местных СМИ, в этот раз участников акции было еще больше. Во время шествия неизвестный на автомобиле пытался проехать через колонну протестующих. Сообщений о пострадавших нет. #Хабаровск #Фургал #протест