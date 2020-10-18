Прогулка по Патриаршим прудам

Патриаршие пруды правильнее было бы называть «Патриаршим прудом», потому что он здесь один. Это место рядом с Садовым кольцом обладает мистической силой и притягивает поклонников булгаковского произведения «Мастер и Маргарита». Именно здесь начинается действие известного романа. Издревле на этом месте было Козье болото, но с XVII века тут образовалась Патриаршая слобода и были созданы три пруда для разведения рыбы. После отмены патриаршества пруды были заброшены и заболотились. Поэтому в начале XIX века оставили лишь один Патриарший пруд. Сейчас Патриаршими прудами называют целый район в центре Москвы с жилыми домами, модными городскими кафе и ресторанами.