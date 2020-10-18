ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Православный священник о терроризме и варварстве Армении
«На мирных жителей могут нападать либо террористы, либо безумцы! Это геноцид!» Глава пресс-службы Бакинской епархии РПЦ Константин Поминов осудил ракетные удары Армении по мирным городам и селам Азербайджана и поддержал борьбу Баку за освобождение своих земель от оккупации. В результате удара 11 октября по Гяндже пострадала православная церковь Александра Невского. #гянджа #христиане #азербайджан
Православный священник о терроризме и варварстве Армении / Others
18 октября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us