Православный священник о терроризме и варварстве Армении

«На мирных жителей могут нападать либо террористы, либо безумцы! Это геноцид!» Глава пресс-службы Бакинской епархии РПЦ Константин Поминов осудил ракетные удары Армении по мирным городам и селам Азербайджана и поддержал борьбу Баку за освобождение своих земель от оккупации. В результате удара 11 октября по Гяндже пострадала православная церковь Александра Невского. #гянджа #христиане #азербайджан