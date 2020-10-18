ПОЛИТИКА
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“Как можно бить ракетами по спящим людям?”
Русская жительница азербайджанской Гянджи рассказала о жизни под ракетным огнем армянской армии. С больной матерью и ребенком они живут в ежедневном страхе. В ночь с 16 на 17 октября Гянджа подверглась ракетному удару, в результате которого погибло по меньшей мере 16 человек, более 55 ранены, среди жертв были и дети. #Гянджа #Азербайджан #армянскаяагрессия
“Как можно бить ракетами по спящим людям?” / Others
18 октября 2020 г.
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