Дайверы водрузили флаг Азербайджана в глубинах Средиземноморья

В Анталии, на острове Каш Гювенджин дайверы погрузились на глубину 15 метров, где водрузили на затопленный в 2017 году танк 1960 года флаги Азербайджана и Турции. Этим перформансом в День Независимости Азербайджана, отмечаемом 18 октября, они напомнили о братской поддержке страны, борющейся с оккупацией. #ДеньНезависимости #Азербайджан #Турция