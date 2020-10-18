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Дайверы водрузили флаг Азербайджана в глубинах Средиземноморья
В Анталии, на острове Каш Гювенджин дайверы погрузились на глубину 15 метров, где водрузили на затопленный в 2017 году танк 1960 года флаги Азербайджана и Турции. Этим перформансом в День Независимости Азербайджана, отмечаемом 18 октября, они напомнили о братской поддержке страны, борющейся с оккупацией. #ДеньНезависимости #Азербайджан #Турция
Дайверы водрузили флаг Азербайджана в глубинах Средиземноморья / Others
18 октября 2020 г.
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