Солдат армии Азербайджана обратился за поддержкой к Израилю

Горский еврей, солдат армии Азербайджана обратился к другим евреям за поддержкой своей страны. Он записал видео прямо из окопа. Обращение солдата транслировали в Израиле. С начала очередной армянской агрессии 27 сентября начался новый этап борьбы Азербайджана за деоккупацию своих земель. #НагорныйКарабах #Азербайджан #деоккупация