ПОЛИТИКА
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Солдат армии Азербайджана обратился за поддержкой к Израилю
Горский еврей, солдат армии Азербайджана обратился к другим евреям за поддержкой своей страны. Он записал видео прямо из окопа. Обращение солдата транслировали в Израиле. С начала очередной армянской агрессии 27 сентября начался новый этап борьбы Азербайджана за деоккупацию своих земель. #НагорныйКарабах #Азербайджан #деоккупация
Солдат армии Азербайджана обратился за поддержкой к Израилю / Others
18 октября 2020 г.
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