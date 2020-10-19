Азербайджанская армия освободила еще 13 населенных пунктов в оккупированном Арменией Карабахском регионе страны. Об этом сообщил в понедельник в Twitter президент Ильхам Алиев.

«От армянской оккупации освобождены селения Солтанлы, Эмираванты, Машанлы, Гасанлы, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Гоярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечял Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмыиллы, Ишаглы Джебраильского района Азербайджана. Карабах – это Азербайджан!», – написал верховный главнокомандующий ВС Азербайджана.

Президент также сообщил, что армянская сторона продолжает нарушать договоренности о временном гуманитарном перемирии, обстреливая населенные пункты и позиции ВС Азербайджана из тяжелой артиллерии, есть погибшие и раненые.

«ВС Азербайджана дают достойный ответ врагу, освободив от армянской оккупации еще несколько населенных пунктов республики», – также заявил глава государства.

В Министерстве обороны Азербайджана, со своей стороны, сообщают, что в течение 18 октября и в ночь на 19 октября боевые действия продолжались на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта, а также вдоль приграничной с Ираном реки Араз. На различных направлениях фронта уничтожено большое количество живой силы ВС Армении. Выведены из строя два танка Т-72, два РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и Д-20, 11 военных автомобилей.

Как передает Anadolu, поступает информация о самовольном отходе и дезертирствах в рядах армянских войск. Командование ВС Армении утратило возможность бесперебойно обеспечивать продовольствием, топливом и боеприпасами подразделения, противостоящие продвижению армии Азербайджана.

В ходе боев, начавшихся 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС АР освободили уже более 70 оккупированных Арменией населенных пунктов страны, в том числе города Джебраил, Гадрути Физули. Азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку и стратегические высоты по всей протяженности фронта.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана на 19 октября, в результате агрессии армянских вооруженных формирований в оккупированном Карабахе и сопредельных территориях погиб 61 мирный житель, 282 ранены.

Соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта вступило в силу в полдень 10 октября и было пролонгировано 18 октября. Стороны по итогам консультаций в Москве с участием глав МИД Азербайджана, Армении и России договорились о перемирии в гуманитарных целях для обмена пленными, а также захоронения тел погибших.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армении, оккупирующей территорию Азербайджана, помощь в виде оружия оказывают страны Минской группы ОБСЕ. Он также отметил, что Ереван снова нарушил режим перемирия в Карабахе, продленный 18 октября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз заявлял о важности непосредственного участия Турции в переговорах по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

«Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году, и что стало причиной ее создания в таком виде, мы не знаем. В этой группе есть такие страны, которые не имеют выхода в регион и не имеют никакого влияния. Если мы хотим решения этого конфликта, то здесь должны быть такие страны, которые могли бы служить реальному примирению. Конечно же, в этой роли мы видим Турцию и приветствуем», – сказал он.

Сопредседателями Минской группы являются Россия, Франция и США. Кроме них в состав Минской группы входят Беларусь, ФРГ, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.