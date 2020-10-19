ПОЛИТИКА
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Армянские боевики не выдерживают натиска армии Азербайджана
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры боев на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта, а также вдоль приграничной с Ираном реки Араз. Уничтожено большое количество живой силы и техники ВС Армении. Выведены из строя два танка Т-72, два РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и Д-20, 11 военных автомобилей. Поступает информация о самовольном отходе и дезертирстве в рядах армянских войск.
Армянские боевики не выдерживают натиска армии Азербайджана / Others
19 октября 2020 г.
Истории
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