В 2020 году из-за пандемии в Москве на 40 процентов сократилось число мигрантов, заявил глава города Сергей Собянин. Это в свою очередь отразилось на рынке труда, в том числе в городских службах.

«Есть проблема, связанная с тем, что в Москве стало заметно, процентов на 40, меньше мигрантов. Это влияет на рынок труда и на то, что в коммунальной сфере – на те должности, которые заняты временно. Это ручной труд, лопаты, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах», – приводит «Медуза» интервью мэра в эфире ВГТРК.

При этом Собянин заверил, что проблем с уборкой улиц в зимний период возникнуть не должно. Этот вопрос будет решен за счет механизации и привлечения людей из других регионов.

За последние сутки в Москве умер 51 человек с коронавирусом, сообщил вечером 18 октября городской оперативный штаб. Днем ранее умерли 52 человека с COVID-19. С 12 октября в Москве ежедневно фиксируют более 50 смертей от коронавируса.

По данным оперштаба, общее число умерших в Москве, у которых был подтвержден COVID-19, составило 6009 человек.

В стационаре в столице РФ находятся около 10 тыс человек с коронавирусом, в реанимации и на ИВЛ – около 1000. Для борьбы с эпидемией развернуто около 15 тыс специализированных коек. В понедельник ввели в строй резервные корпуса в АТЦ «Москва» и на ВДНХ.

Москва остается лидером среди регионов России по числу заражений и смертей от коронавируса. С начала пандемии в городе зафиксировалиболее 362 тыс случаев заболевания COVID-19, почти 274 тыс человек вылечились.

Сегодня в Роспотребнадзоре заявили о приближении пика заболеваемости COVID-19. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная выразила надежду, что суточный прирост случаев заражения на пике не превысит 20 тыс человек.

По всему миру к утру 19 октября, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 40,063 миллиона случаев заболевания COVID-19. На первом месте по количеству заболевших — США (8,1 млн случаев), далее идут Индия и Бразилия (7,5 млн и 5,2 млн заболевших соответственно). На четвертом — Россия, где, по информации университета, коронавирусной инфекцией заразились 1,4 млн человек (таковы и официальные данные российских властей).