Ливийская армия продолжает выявлять массовые захоронения в освобожденном от боевиков путчиста Халифы Хафтара 4 месяца назад городе Тархуна на западе страны.

Там была дислоцирована 9-я бригада, подконтрольная незаконным вооруженным формированиям. Она известна своей жестокостью и зверствами в отношении пленных солдат армии признанного международным сообществом правительства Ливии и мирного населения.

Как передает Anadolu со ссылкой на страницы штаба операции «Вулкан гнева» в социальных сетях, в Тархуне, освобожденном от групп боевиков с юга Ливии, найдены еще пять массовых захоронений. О числе обнаруженных в них останков тел пока не сообщается.

Согласно официальным данным правительства Ливии, до настоящего времени в Тархуне обнаружено 74 массовых захоронения, из которых извлечены 60 останков тел и 14 останков фрагментов тел.

Ранее власти в Триполи обратились в Комиссию по правам человека ООН с требованием привлечь Хафтара к ответственности за военные преступления и геноцид в Тархуне.

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) в своих докладах назвала ситуацию в Тархуне «ужасающей». Она потребовала начать немедленное расследование по фактам внесудебных казней.

Международный уголовный суд анонсировал начало расследования в связи с массовыми захоронениями в Тархуне в ближайшем будущем. По словам прокурора МУС Фату Бенсуда, есть неопровержимые доказательства того, что в массовых захоронениях найдены тела женщин и детей.

ООН заявила, что назначит трех независимых следователей для изучения ситуации в Ливии. Однако до сих пор никаких действий не предпринято.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН правительство в Триполи, а на востоке, в Тобруке, – кабинет, который находится под контролем главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытается захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция.