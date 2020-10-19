В Китае с декабря вступят в силу новые регулирующие нормы совершения хаджа гражданами страны. Возможность для мусульман КНР исполнить один из обязательных столпов ислама значительно усложнится.

Государственное управление по религиозным делам Китая опубликовало документ под названием «Меры по регулированию дел исламского хаджа», состоящий из 42 статей. Согласно ему, паломничество в Мекку в стране будет организовывать исключительно подконтрольная Коммунистической партии Исламская ассоциация КНР. Кроме того, желающие смогут совершить хадж только один раз в жизни – повторное паломничество не допускается, пишет IslamNews со ссылкой на Bitter Winter.

«Ассоциация должна обучать участников хаджа патриотичному и безопасному поведению, обеспечивать управление участниками и предотвращать проникновение религиозно-экстремистских мыслей и поведения, угрожающих национальной безопасности», – приводит новые правила для мусульман КНР гонконгская газета South China Morning Post.

Поездка в хадж любым иным путем, кроме как через Исламскую ассоциацию Китая, станет уголовно наказуемым преступлением. Желающие отправиться в паломничество должны будут сначала зарегистрироваться на специальном сайте, доказать свою финансовую состоятельность и наличие средств у их родственников, остающихся дома на период отсутствия уезжающего. Только так у мусульман появится возможность попасть в квоту.

Также органы госбезопасности изучат все аспекты общественной и религиозной жизни мусульманина, отправляющегося в Саудовскую Аравию к святыням ислама. Только верующие «патриотичного, законопослушного и хорошего поведения» получат соответствующее разрешение начальства.

Как пишет «Религия сегодня», принятые нормы направлены преимущественно против уйгуров – жителей Синцзяна, исповедующих ислам. Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называют лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.

Нури Туркел, уйгурский правозащитник, работающий в комиссии США по международной религиозной свободе, говорит, что запрет «незаконных хаджей» де-факто действует с 2005 года, а новые правила определяют, как именно власти будут отбирать участников для «легальных» хаджей. В 2017 году из примерно 12 000 мусульман, которые отправились в организованный правительством хадж, только 1400 были уйгурами, хотя они являются второй по величине мусульманской группой в Китае.

Ши Цзянь-Юй, преподаватель Тайваньского национального университета Цин Хуа, отмечает, что ограничение контактов мусульман страны с единоверцами для коммунистических властей – страховка от саботажа политики «синофикации» религии.