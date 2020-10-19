Космическое агентство Турции и Аэрокосмический комитет Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве в космической сфере, сообщает Anadolu.

Согласно заявлению Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, глава Космического агентства Турции Хусейн Йылдырым в ходе двухдневного рабочего визита в Казахстан провел переговоры с министром Багдатом Мусином, в ходе которых были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере космоса.

Йылдырым и сопровождающая его делегация в рамках визита посетили Национальный космический центр в Нур-Султане и изучили спутниковые системы дистанционного зондирования.

Позже турецкая делегация посетила космодром «Байконур» и присутствовала при запуске космического корабля «Союз МС-17».

Йылдырым в рамках визита также провел встречу с председателем Аэрокосмического комитета Казахстана Баубеком Оралмагамбетовым, по итогам которой стороны подписали Меморандум о сотрудничестве в космической сфере.

«Меморандум даст возможность лучше оценить возможности двух стран. Этого желают обе страны. В Турции хорошая инфраструктура для разработки и производства спутников. Казахстан также обладает потенциалом и возможностями в сфере космонавтики. Турции и Казахстану будет легче конкурировать с миром, если они объединят усилия», – уверен Йылдырым.

По его словам, в ноябре будет сформирован технический комитет экспертов двух стран для проработки деталей подписанного меморандума. На следующем этапе будет дана оценка конкретным проектам, сообщил глава Агентства. Кроме того, в реализации совместных проектов Турции и Казахстана смогут принять участие и другие страны, заверил Йылдырым.