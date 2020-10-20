В Израиле удостоили награды наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана, вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммада бин Рашида аль-Мактума, короля Бахрейна Хамада бин Ису аль-Халифу и султана Омана Хейсама бин Тарика аль-Саида.

Как пишет Anadolu, их имена включены в список 11 обладателей награды «Друзья Сиона», учрежденной Музеем Друзей Сиона, действующим в Западном Иерусалиме. Церемония награждения состоялась в рамках четвертого ежегодного Саммита христианских СМИ, организованного при поддержке израильских властей.

Перед участниками мероприятия выступили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Реувен Ривлин и посол США в Израиле Дэвид Фридман. Имена новых лауреатов объявил председатель совета директоров Музея Друзей Сиона Майк Эванс. В числе обладателей награды также президенты Сербии и Румынии Александр Вучич и Клаус Йоханнис.

Награда «Друзья Сиона» присуждается за поддержку евреев и государства Израиль. В предыдущие годы она была вручена президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео.

Ранее ОАЭ, Бахрейн и Израиль при посредничестве президента США Дональда Трампа договорились о «полной нормализации отношений». Оман официально приветствовал это соглашение.

Анкара осудила решение ОАЭ и Бахрейна об установлении дипломатических отношений с Израилем, указав, что тем самым они нарушают обязательства в рамках Организации исламского сотрудничества и игнорируют Арабскую мирную инициативу от 2002 года.

«Это наносит удар по интересам народа Палестины и затягивает израильскую оккупацию палестинских земель. Единственный путь обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке – в справедливом урегулировании палестино-израильского конфликта на основе норм международного права и резолюций СБ ООН», – отмечено в заявлении МИД Турции.