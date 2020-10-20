Представители Азербайджана готовы к переговорам по Нагорному Карабаху с армянской стороной в Москве или любом другом месте. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Ильхам Алиев.

Глава Азербайджана отметил, что в Баку «готовы для любых контактов». «И в данном случае я приглашения такого не получал, поэтому это вопрос не ко мне. Много раз лично президент России Владимир Путин и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана. Но после того, как власть в Армении перешла в руки условного «Сороса», такие контакты прекратились», – пояснил Алиев, напоминая о тесных связях президента Никола Пашиняна с США.

По его словам, Россия всегда играла важную роль в урегулировании карабахского конфликта. «Для этого есть объективные причины – как исторического характера, так и географического. А также причины того, что Россия на протяжении многих десятилетий в нашем регионе активно действует и существует высокий уровень взаимодействия. Поэтому мы готовы для любых контактов», – подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана напомнил, что, когда поступило предложение организовать встречу министров иностранных дел, азербайджанская сторона сразу согласились.

«Это тоже говорит о нашей позиции, ведь тогда азербайджанская армия уже успешно освободила часть стратегических территорий. Было уже больше десяти дней, как длился конфликт, и уже практически было ясно всем, кто на что способен. Предположить дальнейший ход боевых действий было не очень трудно. Но, несмотря на это, мы не стали тянуть время или отказываться. Мы сказали: «Да, мы готовы», – сказал Алиев.

Азербайджан привержен базовым принципам урегулирования карабахской проблемы, добавил он. Президент пояснил, что речь идет о «возврате территорий, оккупированных армянской стороной, переговорах по будущему Нагорного Карабаха, возврату беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания».

Между тем, несмотря на продленное перемирие, в зоне конфликта продолжаются столкновения. Армянская сторона за минувшие сутки не раз нарушала режим прекращения огня.

В Минобороны Азербайджана сообщили во вторник об уничтожении большого количества живой силы и техники армянской армии. На различных направлениях фронта выведены из строя 2 танка T-72, четыре единицы РСЗО «Град», одна гаубица D-30, 5 единиц автомобильной техники военного назначения. Азербайджанская армия сохраняет оперативное преимущество на всех направлениях (Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангеланском) фронта.

По словам представителя Министерства обороны Азербайджана генерал-майора Гусейна Махмудова, в период с 27 сентября по 19 октября на оккупированных землях всего уничтожено до 300 танков и иной бронетехники ВС Армении, выведены из строя более 200 единиц систем противовоздушной обороны. Махмудов отметил, что еще 38 танков, 16 артиллерийских установок и 27 установок противовоздушной обороны захвачены азербайджанской армией в качестве трофея.

«Официальные цифры, озвученные Арменией, значительно ниже. Это показатель того, что Ереван скрывает истинное число своей техники», – сказал представитель оборонного ведомства.

В ходе боев, начавшихся 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС АР в целом освободили уже cвыше 100 оккупированных Ереваном населенных пунктов страны, в том числе города Джебраил, Гадрут, Физули и Зангелан. Под контролем остаются стратегические высоты по всей протяженности фронта.

В Зангеланский район азербайджанские войска вошли сегодня и сразу же освободили его центр. Из-под оккупации выведены также порядка 20 населенных пунктов в 4 районах.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана на 19 октября, в результате агрессии армянских вооруженных формирований в оккупированном Карабахе и сопредельных территориях погиб 61 мирный житель, 282 ранены.

Соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта вступило в силу в полдень 10 октября и было пролонгировано 18 октября. Стороны по итогам консультаций в Москве с участием глав МИД Азербайджана, Армении и России договорились о перемирии в гуманитарных целях для обмена пленными, а также захоронения тел погибших.