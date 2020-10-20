Жителям Туркменистана начали массово поступать смс от Министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны с настоятельной рекомендацией носить защитные маски, сообщает CentralAsia со ссылкой на «Туркменпортал».

«Уважаемые граждане! Для укрепления здоровья рекомендуется носить защитную маску, в общественных местах держаться на расстоянии в 2 метра и соблюдать требования личной гигиены», — говорится в сообщении на туркменском языке.

Это уже не первая подобная смс-рассылка. В то же время власти официально отрицают наличие в стране зараженных коронавирусом.

В целях профилактики инфекции в Туркменистане также введен ряд временных ограничений: приостановлено зарубежное авиасообщение, движение поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети. До 1 ноября продлен запрет на работу заведений общественного питания, торговых центров и рынков.