ПОЛИТИКА
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Власти Туркменистана требуют носить маски и продолжают отрицать COVID-19
В Туркменистане введен ряд временных ограничений: приостановлено зарубежное авиасообщение, движение поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети. До 1 ноября продлен запрет на работу заведений общественного питания, торговых центров и рынков
Власти Туркменистана требуют носить маски и продолжают отрицать COVID-19
Фото: CentralAsia / Others
20 октября 2020 г.

Жителям Туркменистана начали массово поступать смс от Министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны с настоятельной рекомендацией носить защитные маски, сообщает CentralAsia со ссылкой на «Туркменпортал».

«Уважаемые граждане! Для укрепления здоровья рекомендуется носить защитную маску, в общественных местах держаться на расстоянии в 2 метра и соблюдать требования личной гигиены», — говорится в сообщении на туркменском языке.

Это уже не первая подобная смс-рассылка. В то же время власти официально отрицают наличие в стране зараженных коронавирусом.

В целях профилактики инфекции в Туркменистане также введен ряд временных ограничений: приостановлено зарубежное авиасообщение, движение поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети. До 1 ноября продлен запрет на работу заведений общественного питания, торговых центров и рынков.

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