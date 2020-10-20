Заповедная мечеть в Мекке (Масджид аль-Харам) вновь открыта для совершения молитв без каких-либо ограничений. Об этом, как сообщает IslamNews, было объявлено по саудовскому телевидению.

Все граждане королевства и проживающие в стране иностранцы могут посещать главную святыню ислама после семимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Ранее в этом месяце Саудовская Аравия возобновила в священной мечети умру после длительного перерыва. С конца прошлой недели возможности выполнять обряды малого паломничества еще более расширены.

С 1 ноября совершать умру смогут паломники из стран, которые властями королевства считаются безопасными. Ограничения в отношении них снимаются.

Также генеральный председатель КСА по делам двух исламских святынь Абдурахман ас-Судейс объявил об открытии Рауда аш-Шарифа в Мечети Пророка в Медине. Это небольшой участок в передней части храма между домом Мухаммада и его минбаром.