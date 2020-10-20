Студенты МГИМО требуют увольнения декана Факультета управления и политики Генри Сардаряна за разжигание межнациональной вражды и ненависти и неподобающее поведение, пишет 1NewsAz. Возмущение вызвали несколько постов, которые последний оставил на своей странице в Facebook.

«В октябре текущего года на платформе Facebook декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Г. Т. Сардарян публично высказался по нагорнокарабахскому конфликту, прибегая к риторике абсолютно провокационного и несоответствующего академическому уровню МГИМО содержания. Такого рода высказывания неприемлемы в условиях обострения армяно-азербайджанского конфликта, когда многочисленные представители этих народов учатся, преподают и созидают в МГИМО. В сообщении Г. Т. Сардаряна используется оскорбительная и нецензурная лексика. Более того, сугубо территориальный конфликт выводится Г. Т. Сардаряном на межэтнический и межрелигиозный уровень. Позиция отдельных представителей страны переносится на целый народ с враждебной, оскорбительной интонацией», – говорится в обращении, размещенном на Change.Org.

По словам авторов документа, «эти высказывания стали вирусными и были растиражированы представителями армянской диаспоры как внутри университета, так и за его пределами». «5 октября, – добавлено в петиции, – на встрече ректора А. В. Торкунова с представителями землячеств МГИМО был рассмотрен вопрос, касающийся публичных высказываний декана ФУПа Г. Т. Сардаряна».

«Декан МГИМО МИД России – публичная личность, его враждебные высказывания, не подкрепленные официальными данными или позицией РФ, явно противоречат мнению МИД РФ и здравому смыслу, – отмечается также в петиции, которую уже подписали 2100 человек. – Считаем действия упомянутого представителя Университета оскорбительными, разжигающими межнациональную и межрелигиозную рознь и ненависть не только среди студенческого и профессорско-преподавательского коллектива МГИМО, но и среди представителей разных конфессий и национальностей».

Помимо постов в соцсетях, Сардарян разместил статью схожего содержания на портале «ЦарьГрад».

Студенты отмечают, что, пользуясь должностью, декан распространял ксенофобские идеи даже в стенах вуза, передает RusRepablic.

В поддержку требований увольнения Сардаряна высказался помощник президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов. «Как выпускник МГИМО считаю абсолютно неприемлемым нахождение этого человека в стенах вуза, честностью и принципиальностью которого мы все гордимся!», – написал он на своей странице в Twitter, комментируя радикальные заявления и обвинения Сардаряна в адрес не только Азербайджана, но и Турции и ее руководства.

«Уверен, что уважаемый Анатолий Васильевич Торкунов [ректор МГИМО] примет единственно верное решение!» – написал Шахмар Мовсумов.

Скандальные посты в Facebook сейчас недоступны – автор их либо удалил, либо ограничил доступ к ним. Сохранившиеся скрины доступны по ссылке.

МГИМО – один из ведущих и самых престижных вузов России. Готовит специалистов по международным отношениям. Традиционно в нем обучается множество студентов из стран бывшего СССР.