На пике карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса работающие россияне недосчитались 841 млрд руб. доходов, свидетельствуют расчеты за второй квартал 2020 года, приведенные в аналитическом обзоре рейтингового агентства НКР «Цена карантина».

Как пишет РБК, для расчетов НКР проанализировало поступления от налога на доходы физлиц в бюджеты регионов. Во втором квартале в годовом выражении они снизились на 9,5%, тогда как в первом квартале был зафиксирован рост на 12%. Это свидетельствует о соответствующей динамике фонда оплаты труда, указывают авторы обзора. На фоне снижения трудовых доходов во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян, по данным Росстата, в апреле-июне сократились на 8%, продемонстрировав самое значительное падение в XXI веке.

При подсчетах НКР не учитывало потери не трудоустроенных официально россиян, в том числе самозанятых. Многие из них на пике пандемии утратили источники дохода ввиду специфики деятельности (ремонт, строительство, сфера услуг). Агентство оценивает число таких работников по всей стране в 13 млн человек. НКР предполагает, что потери для них были еще выше, чем у официально трудоустроенного населения.

Эффект от ограничительных мер для доходов россиян достигал пика в апреле-мае, когда фонд оплаты труда сократился на 802 млрд руб. (минус 16,5%) к аналогичному периоду 2019 года. Если разделить эту сумму на среднемесячную зарплату за соответствующий период, то можно сделать вывод, что россияне в два весенних месяца недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат по сравнению с прошлым годом.

В первый месяц ограничений, в апреле, снижение поступлений от НДФЛ наблюдалось в 79 из 85 регионов. После снятия ограничений ситуация выправилась – в июне снижение поступлений от подоходного налога наблюдалось только в 12 регионах, среди которых были Москва и Санкт-Петербург.

Именно Москва и Петербург в абсолютном выражении понесли наибольшие потери – фонд оплаты труда в них снизился на 243 млрд и 69,8 млрд руб. соответственно. В лидерах по потерям в абсолютном выражении также оказались Московская область (минус 65,4 млрд руб.), Краснодарский край (минус 26,8 млрд руб.), Татарстан (минус 25,9 млрд руб.) и Челябинская область (минус 22,4 млрд руб.). Эти регионы объединяет то, что традиционно ситуация в них с точки зрения заработной платы достаточно благополучна, а в некоторых из них действует развитое промышленное производство, указывает НКР. В процентном отношении лидером по потерям стал Дагестан, где фонд оплаты труда сократился на 22%, причем основное снижение пришлось на июнь.

Авторы доклада отмечают, что сокращение доходов работающих россиян произошло не вследствие массовых увольнений, а из-за применения неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели. Росстат во втором квартале зафиксировал рост номинальной зарплаты до 50 784 руб. с 48 390 руб. в январе-марте, потому что списочный состав занятых полный рабочий день формально сокращался и их среднемесячная начисленная зарплата формально выросла, объясняют в НКР.

По данным Росстата, в апреле уровень безработицы составил 5,8% от рабочей силы, в мае — 6,1%.

Ранее сообщалось, что число просроченных долгов в РФ достигло рекордных 12,6 млн ссуд на 1 сентября 2020 года, что больше прошлогоднего показателя на 12,5%. Эти цифры приводятся в совместном исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Объем просроченных обязательств россиян перед кредитными организациями на 1 сентября превысил 950 млрд рублей, что на 13,5% больше показателя прошлого года. В августе просроченная задолженность выросла на рекордные 50 млрд рублей.

В сентябре, по данным Росстата, число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось на 1,3 миллиона человек и достигло почти 20 миллионов, что составляет 13,5% населения страны. До этого ведомство сообщало, что каждый пятый ребенок в России живет в семье с доходами ниже прожиточного минимума.

В июле Владимир Путин подписал указо «прорывном развитии страны», в котором перенес планы снизить уровень бедности в два раза на шесть лет. Этой цели планировалось достичь к 2024 году, теперь она сдвинута на 2030 год. В Кремле объяснили это «неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой».