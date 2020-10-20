Около 250 граждан Узбекистана на 130 автомобилях застряли на границе России и Казахстана в районе пропускного пункта Караозек. Это произошло после того, как Нур-Султан ввел запрет на въезд автомобильным транспортом в связи с эпидемией COVID-19, сообщает «АстраханьFM».

Накануне, 19 октября, председатель Правительства Астраханской области Александр Шарыкин провел совещание с представителями федеральных, областных, муниципальных органов власти и узбекской диаспоры в связи с данной ситуацией. Выясняют, почему иностранцы были дезинформированы о возможности проехать через Казахстан на родину на машине.

На сегодняшний день пересечь границу законно можно только спецрейсами из Москвы, Ростова, Санкт-Петербурга и железнодорожным транспортом со станции Волжская в Волгоградской области.

Уже составлено порядка 16 протоколов за несоблюдение правил пребывания на территории России. Злостных нарушителей могут лишить права вновь въехать в страну по трудовой визе в течение пяти лет.

Мигранты, которые пытаются попасть в Казахстан через Караозек, в основном приехали из столицы и других городов центральной России. Там они работали в сфере строительства или таксистами.

Представитель МИД России на территории Астраханской области сообщил о намерении внешнеполитического ведомства направить соответствующую ноту в посольство Узбекистана.

Роспотребнадзору, органам внутренних дел и местной власти поручено обеспечить правопорядок и не допустить ухудшения эпидобстановки. Кроме того, власти намерены предпринять все необходимые меры для предотвращения попытки создания на территории Астраханской области незаконного пункта проживания трудовых мигрантов.

Между тем, в соседней Самарской области, напротив, решили создать палаточный лагерь для граждан Узбекистана. На эти цели выделено почти 3 миллиона рублей, сообщает издание ИдельРеалии.

Граждане Узбекистана, которые с начала карантина не могут попасть домой, скапливаются в регионе, где отсутствуют условия для приема иностранных граждан для временного размещения. Люди находились на вокзале, затем организовали палаточный лагерь на пустыре, сообщает издание. 29 сентября все находившиеся в лагере граждане Узбекистана (от 4 до 7 тысяч человек) по договоренности с властями этой страны были отправлены железнодорожными эшелонами на родину.

Однако с того момента лагерь вновь стал пополняться. В связи с чем областные власти приняли решение возобновить работу пункта временного пребывания иностранных граждан.