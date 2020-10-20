К месту разлива нефти на реке Колва направили следователей

Для оценки нанесенного ущерба окружающей среде к месту разлива нефтепродуктов в Коми направлена следственно-оперативная группа. На месте аварии уже собраны 5 тонн загрязненного грунта и установлены 4 рубежа боновых заграждений общей длиной 1 600 м. Планируют установить еще одно заграждение в 500 м. 17 октября рядом с крупнейшим в районе месторождением нефти произошла разгерметизация недействующего трубопровода. Топливо попало в реку Колва. Это уже вторая за год утечка в водоем. 3 августа произошел разлив из-за повреждения напорного нефтепровода. #Усинск #Колва #нефть