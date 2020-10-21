Бурение крупнейшей турецкой скважины природного газа

Турецкая нефтегазовая корпорация Türkiye Petrolleri опубликовала кадры бурения скважины Туна-1 на глубине около 5 тыс метров. Общие запасы природного газа в недавно обнаруженном месторождении Сакарья в Черном море оценивают в 405 млрд кубометров. Подводные съемки проводились с помощью робота Касиф. Общие запасы природного газа в недавно обнаруженном месторождении Сакарья в Черном море оценивают в 405 млрд кубометров.#добычагаза #Черноеморе #Турция