ПОЛИТИКА
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Бурение крупнейшей турецкой скважины природного газа
Турецкая нефтегазовая корпорация Türkiye Petrolleri опубликовала кадры бурения скважины Туна-1 на глубине около 5 тыс метров. Общие запасы природного газа в недавно обнаруженном месторождении Сакарья в Черном море оценивают в 405 млрд кубометров. Подводные съемки проводились с помощью робота Касиф. Общие запасы природного газа в недавно обнаруженном месторождении Сакарья в Черном море оценивают в 405 млрд кубометров.#добычагаза #Черноеморе #Турция
Бурение крупнейшей турецкой скважины природного газа / Others
21 октября 2020 г.
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