Израильские поселенцы на рассвете 18 июля устроили рейд на палестинскую деревню аль-Мите в Иорданской долине: зарезали десятки овец, избили скот и угнали около 350 голов. После нападения две семьи бедуинов были вынуждены бежать в район аль-Ауджа, неподалеку от Арихи (Иерихон).

По словам местного жителя Махмуда Каабне, нападение началось еще вечером накануне, когда поселенцы попытались угнать ослов у его брата Салема. В ответ на сопротивление палестинцев прибыло больше нападавших. Они ворвались в дома Салема и его кузена Сулеймана, избили членов их семей, а затем открыли загон с овцами.

«Израильская армия находилась рядом и ничего не делала», — рассказал Каабне изданию Middle East Eye. «Когда мы попытались вернуть овец, солдаты напали на нас и задержали 20 мужчин. Их избивали четыре часа подряд».

К утру палестинцы обнаружили десятки зарезанных животных. По словам Каабне, часть овец была убита ножами, часть — забита до смерти. Одного из жителей ударили железной трубой по голове; прибывшую скорую помощь израильские военные задержали на КПП Хамра на несколько часов.

Эта атака стала пятой по счету, из-за которой Каабне и его семья были вынуждены покинуть свои дома с начала войны в Газе. «Каждый раз нас избивают, отбирают скот, сжигают имущество. В один из разов у нас не осталось ничего, кроме одежды на теле», — говорит он.

Активист Ареф Дарагме сообщил, что с октября 2023 года из Иорданской долины уехали не менее 30 бедуинских семей, из них 20 — за последние три месяца. Среди новых тактик — «поселение по флагу»: поселенцы втыкают израильский флаг у бедуинских шатров, и если он упадет или будет убран, используют это как повод для нападения.

«Защитить нас здесь некому, — сказал Дарагме. — Армия помогает поселенцам. Их цель — полностью очистить Иорданскую долину от палестинцев».