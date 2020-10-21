Избыточная смертность на душу населения в России может стать самой высокой в Европе, рассказал агентству Bloomberg бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша, передает «Знак».

По его словам, ежедневная статистика по коронавирусу не отражает реальное число жертв. Официальные данные «нужно умножать на три», говорит он. «Есть риск, что избыточная смертность на душу населения в России будет самой высокой в Европе», – заявил Ракша агентству.

Как утверждает демограф, данные Росстата говорят о том, что в стране с апреля по август скончались почти 46 тыс человек, заболевших коронавирусом. Это более чем вдвое превышает статистику по летальным исходам, которую выдает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 за тот же период. Избыточная смертность составляет около 115 тыс человек. Таким образом, в пересчете на численность населения Россия приближается по смертности к Испании и Великобритании. Это страны с самой высокой смертностью в Европе.

Демограф заявил, что Росстат собирает информацию, а затем отправляет в правительство в виде секретного отчета. Статистику публикуют поздно в пятницу, чтобы меньше людей обратили на это внимание, утверждает он. Последние данные за август были опубликованы в пятницу, 2 октября, в 19:01. Информация при этом публикуется с задержкой в месяц, хотя это можно сделать и раньше, говорит Алексей Ракша.

Росстат, со своей стороны, заявил, что это нужно для того, чтобы не публиковать непроверенные данные. Отправляется ли информация в правительство, там не уточняют.

Алексей Ракша, который являлся советником в Росстате, был уволенв июле. Демограф участвовал в подготовке материалов СМИ о несоответствии официальной статистики реальной ситуации.

За последние сутки в РФ зафиксировано 15 700 новых случаев COVID-19.Общее число заболевших к утру 21 октября достигло 1 431 635. За все время эпидемии на территории страны, согласно официальной статистике, умерло 24 635 человека (317 за последние сутки).

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 4389. Далее следуют Санкт-Петербург (684) и Московская область (466). Также в пятерке Нижегородская область с 332 случаями и Ростовская область с 305.

Ранее, 20 октября, в России было зафиксировано 16 319 новых случаевзаражения коронавирусом.