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Домен SputnikV.Com зарегистрировали в Китае за полгода до эпидемии
«В блокнот конспирологу: «Китайцы и русские не только заранее сговорились натравить на мир страшный вирус, но и придумали вакцину и даже ее имя, однако держали все это в тайне до нужного момента»
Домен SputnikV.Com зарегистрировали в Китае за полгода до эпидемии
Фото: Reuters / Reuters
21 октября 2020 г.

Домен SputnikV.com был зарегистрирован 30 июля 2019 года Китайским регистратором www.ename.net – за полгода до первых новостей о новом коронавирусе и за год до разработки российской вакцины Sputnik-V, пишет RusMonitor.

Если сейчас перейти по адресу SputnikV.com, то октроется некий сайт – «заглушка» на китайском языке.

Телеграм-канал «Толкователь», авторы которого обратили внимание на это совпадение, с пометкой «в блокнот конспирологу» отмечает: «Учитывая популярность разнообразных теорий заговора в связи с пандемией, высока вероятность того, что скоро появится такое утверждение: «Китайцы и русские не только заранее сговорились натравить на мир страшный вирус, но и придумали вакцину и даже ее имя, однако держали все это в тайне до нужного момента».

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