Ереван возвел терроризм и оккупацию в ранг государственной политики, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп, выступая во вторник в Милли Меджлисе Азербайджана, сообщает Anadolu. По его словам, современная Армения таким образом превратилась в проблему для глобального мира и безопасности.

«Страны, имеющие влияние на Южном Кавказе, должны отказаться от поддержки Еревана. Силы, к которым тянутся нити Еревана, должны прекратить игры в регионе», – сказал Шентоп.

По его словам, страны-сопредседатели Минской группы до сегодняшнего дня не предприняли никакого реального шага для справедливого урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

«Минская группа ОБСЕ уже 30 лет не может найти выхода из карабахского конфликта. Сегодня можно констатировать «смерть мозга» МГ ОБСЕ», – добавил председатель турецкого парламента.

Сопредседателями Минской группы являются Россия, Франция и США. Кроме них в состав Минской группы входят Беларусь, ФРГ, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.

Шентоп также заявил, что Армения должна незамедлительно и безоговорочно вывести войска с оккупированных земель Азербайджана. «Если речь идет о защите Родины, то война оправданна и законна. Турция, безусловно, не выступает за войну. Однако никто не имеет права превращать земли Азербайджана в разменную карту», – подчеркнул он.

По словам спикера, страны-агрессоры, в том числе Армению, сегодня окрыляют кризис международного права и политика двойных стандартов. «Глобальные организации уже не в силах обеспечить мир на мировом уровне. Поэтому как никогда важна и реформа ООН», – подчеркнул Шентоп.

Вчера в телеобращении к нации по итогам заседания Кабмина президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также вновь подчеркнул, что Анкара и далее будет использовать все свои возможности для поддержки Баку в его борьбе за освобождение территорий, оккупированных Арменией.

В зоне карабахского конфликта вооруженные силы Армении 21 октября продолжили нападения на мирное население Азербайджана. В среду утром очередному артиллерийскому обстрелу с оккупированных территорий подверглись город Тертер и селения этого района, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Там также отметили, что части вооруженных сил Армении отступают на Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. В течение 20 октября и в ночь на 21 октября боевые действия различной интенсивности продолжались на Агдеринском, Физули-Джабраильском и Губадлинском направлениях фронта. Противник задействовал против ВС Азербайджана артиллерию и минометы.

В боях за оккупированный Губадлинский район Азербайджана 18-я мотострелковая дивизия ВС Армении, утверждают в Баку, понесла тяжелые потери как в личном составе, так и в технике и была вынуждена отступить. На поле боя брошено большое количество оружия и боеприпасов.

Также на Джебраильском направлении фронта был нейтрализован почти весь 556 батальон ВС Армении в составе 400 человек.

Азербайджанская армия сохраняет оперативное преимущество на всем протяжении фронта.

По данным Генпрокуратуры АР, жертвами армянских обстрелов с 27 сентября по 20 октября стали 63 мирных жителя Азербайджана, более 290 получили ранения.

В ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 100 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангелан, Джебраил, Физули и Гадрут.