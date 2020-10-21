Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью телеканалу BFM назвал неприемлемым наличие в магазинах отделов с халяльной пищевой продукцией. Это уже не первое антиисламское выступление чиновника, сообщает Anadolu.

Халяль – продукты или услуги, производимые или предоставляемые согласно нормам ислама. Термин применяется к сфере питания, услуг, финансирования, изготовления косметики и другим.

По словам Дарманена, в продуктовых магазинах не должно быть специальных отделов халяль. «Я шокирован этим. Именно так и раскручивается радикализм. Капитализм также несет ответственность за подобные явления», – считает он.

При этом министр назвал допустимым распространение карикатур на пророка Мухаммада и их демонстрацию в школах. Далее чиновник предупредил население о возможных терактах в стране.

В последние дни во Франции усиливается давление на мусульманские неправительственные, религиозные и общественные, организации. Дарманен 18 октября объявил о намерении закрыть ряд из них, в том числе Группу по борьбе с исламофобией и BarakaСity. Прошли рейды по мечетям, исламским центрам, образовательным учреждениям и общинам. Многим задержанным негражданам Франции грозит депортация на родину.

Ранее ксенофобские настроения подстегнул президент Франции Эммануэль Макрон, выступивший со скандальной речью об «исламском сепаратизме» и обещаниями «упорядочить ислам».

«Ислам – религия, которая переживает кризис по всему миру, а не только в нашей стране. Мы имеем дело с исламским сепаратизмом. Это сознательный, теоретический, политический и религиозный проект, который материализуется через повторяющиеся отклонения от ценностей Республики, что часто приводит к созданию контробщества», – сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Макрона за его риторику о «кризисе ислама» и проекты «французского ислама». По его мнению, таким образом тот всего лишь пытается скрыть неудачи в управлении страной. «Ни один из нас, ни одна мусульманская страна не может согласиться c таким самодурством чиновников».