Отношения Украины и Турции вышли на беспрецедентный уровень. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении страны, передает Anadolu.

Украинский лидер акцентировал внимание на усилиях Киева в вопросе укрепления боевой мощи армии. По его словам, Киев и Анкара могут наладить совместное производство двигателей корабля класса «Корвет», беспилотников и систем ПВО.

«Как бы кто-то ни убеждал и ни старался, международная коалиция продолжает оказывать поддержку Украине, более того – она выходит на новый уровень», – сказал президент, отмечая углубление отношений со многими странами на мировой арене.

В прошлом году Украина закупила у Турции шесть БПЛА Bayraktar TB2 и три наземные контрольные станции.

Владимир Зеленский также заявил, что, несмотря на вызовы, с которыми сейчас столкнулась Украина из-за эпидемии COVID-19, «достижение мира на Донбассе и деоккупация Автономной Республики Крым были и будут главными приоритетами» его политики.

«Пункт, который не был первым, но является самым главным для меня и, я убежден, для вас и для всех украинцев. Это завершение войны на Донбассе, наступление мира, возвращение наших людей, возвращение наших территорий», – заявил глава государства в Верховной Раде.

Владимир Зеленский напомнил, что для этого был разблокирован Нормандский процесс, который фактически приостановился с 2016 года, удалось освободить с аннексированных территорий и из России 136 граждан, среди которых украинские моряки, Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Александр Кольченко, Станислав Асеев и многие другие.

Президент с сожалением констатировал, что вопрос Крыма никогда не поднимался в рамках Нормандского формата. Но он был, есть и всегда будет на повестке дня действующей власти. «Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары подвергаются регулярным преследованиям, мир не должен забыть о Крыме», – заявил он.

Для этого украинская власть ищет новые действенные инструменты, в частности создает формат «Крымская платформа» – площадку для координации международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. «Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие», – сообщил глава государства.

Также, по его словам, начиная с текущего года дети из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса могут поступать во все учреждения высшего образования Украины и учиться там бесплатно. А для того, чтобы «люди, проживающие на оккупированных территориях, знали правду об Украине от Украины, а не от пропагандистских каналов оккупанта, Украина запустила канал «Дом», который вещает на Крым и Донбасс», – добавил Зеленский.