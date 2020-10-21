Хатидже Ченгиз, невеста обозревателя Washington Post Джемаля Хашогги, подала иск в суд США против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана, обвинив его в причастности к его убийству, сообщает Anadolu.

Ченгиз и активисты правозащитной группы, основанной Хашогги незадолго до смерти, подали иск в окружной суд Вашингтона, округ Колумбия, против Мухаммада бин Салмана и более двух десятков других высокопоставленных саудовских чиновников.

«Жестокие пытки и убийство господина Хашогги потрясли совесть людей во всем мире», – говорится в тексте ходатайства.

Там также подчеркивается, что целью преступления было «заставить замолчать Хашогги, который занимался правозащитной деятельностью в США». «Это убийство было совершено по приказу наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Ответчики рассматривали деятельность Хашогги в США как личную угрозу своим интересам», – говорится в исковом заявлении.

Известный саудовский журналист и влиятельный обозреватель Джемаль Хашогги, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что он стал жертвой спланированного убийства. Хашогги задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После этого тело было расчленено и уничтожено.

Анкара выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашогги и призывает Эр-Рияд выдать лиц, причастных к преступлению.