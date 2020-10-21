Президент Украины Владимир Зеленский осуществил визит в Турецкую Республику, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и патриархом Константинопольским Варфоломеем І. В рамках встреч было оговорено множество вопросов и подписано ряд документов. Но обо всем по порядку.

Политика

Главы двух государств подписали совместную декларацию, а также договорились об интенсификации отношений в виде ежегодных встреч министров по принципу «два плюс два», в которых будут участвовать главы МИД и Минобороны Украины и Турции. Это расширение сотрудничества во внешней политике и обороне.

В сфере внешней политики стороны договорились об участии Турции в международной Крымской платформе, деятельность которой направлена на деоккупацию полуострова. Также стороны задекларировали особое внимание к нарушениям прав человека в Крыму. В то же время Зеленский заявил о вступлении Украины в Тюркский совет и Организацию исламского сотрудничества на правах наблюдателя. Это важный нюанс, поскольку коренным народом Украины являются крымские татары – тюркский народ, традиционно исповедующий ислам. Использовать возможности и потенциал сотрудничества по национальной и религиозной линии – правильное решение.

В подписанной декларации президент Турции заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Эрдоган заверил украинцев, что и в будущем не признает аннексии Крыма. Это важный аспект, ведь в последнее время тема оккупированного полуострова все реже звучит на мировой арене. В этом плане Анкара демонстрирует Киеву свою последовательную поддержку.

Безопасность

Более того, деоккупация полуострова также и в интересах Турции. Дело в том, что Кремль с 2014 г. начал активную милитаризацию Крыма. Это стало настоящей проблемой безопасности в Черноморском регионе. Россияне дислоцируют на полуострове ракетоносители «Бастион» с радиусом действия – 600 км. Это значит, что такие ракеты могут долететь до Стамбула и Анкары. Поэтому оккупация Крыма – это потенциальная военная угроза еще и для Турции.

В рамках военного сотрудничества стороны обсудили перспективы членства Украины в НАТО. Фактически Турция взяла на себя роль главного адвоката Украины в Альянсе. Для Киева протежирование таким союзником тоже выгодно. Помимо продвижения Украины в военный блок, турецкие военнослужащие будут помогать украинским коллегам внедрять на практике стандарты Альянса, чтобы как можно быстрее перейти на стандарты НАТО и ускорить процесс вступления Украины в Альянс.

Подобные взаимоотношения выгодны обеим странам. Украинские вооруженные силы имеют реальный боевой опыт противостояния ядерной державе. Турецкая армия – одна из самых сильных армий не только в регионе, но и в Альянсе. Президент Эрдоган заявил, что «Украина – это ключевая страна в плане безопасности и стабильности региона».

Кроме того, стороны обговорили вопросы сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса. Украину привлекают высокоточные турецкие дроны, в то время как Анкара заинтересована в сотрудничестве с госкорпорацией «Антонов».

Экономика

Стороны также обсудили вопросы в сфере экономического сотрудничества. Пандемия коронавируса и последующие за ней локдауны привели к падению экономических показателей, и сегодня к восстановлению на докарантинный уровень стремятся многие государства. Киев и Анкара вот уже несколько лет обсуждают вопросы создания зоны свободной торговли между двумя странами.

Но из-за огромных взаимных долей в структуре рынка есть масса нюансов, которые нужно решить. Президент Зеленский в интервью турецкому изданию Demirörenпообещал, что соглашение о свободной торговле точно подпишут к 2023 г. – к столетнему юбилею создания Турецкой Республики.

Помимо этого президенты обговорили вопросы туризма. Ведь после снятия карантинных ограничений украинцы были одной из самых массовых туристических групп в Турции. Однако туристическая отрасль развивается во взаимовыгодном ключе. По словам Зеленского, турки входят в топ-10 наций, которые совершают туристические поездки в Украину.

Также стороны обсудили вопрос инвестиций турецких компаний в Украину. Зеленский пригласил бизнес вкладывать финансы в инфраструктурные проекты, в частности он намекнул на его программу «Большое строительство».

Культура

Во время визита первая леди Елена Зеленская совместно с Эмине Эрдоган посетили дворец Долмабахче, где были внедрены аудиогиды на украинском языке. Экскурсии на украинском теперь также доступны в национальных парках в Эфесе и Каппадокии.

Вопрос языка очень важен и чувствителен для Украины, поскольку на протяжении столетий он ограничивался, а иногда и запрещался властями Российской империи. К тому же многие государства до сих пор отказываются от расширения функционала для туристов на украинском, аргументируя это тем, что украинцы поймут и на русском. Внедрение гидов на украинском в турецких музеях – показатель уважения к Украине.

Зеленский с Эрдоганом также договорились о тесном гуманитарном сотрудничестве. Следующий год будет годом Украины в Турции и, соответственно, Турции в Украине. Президенты анонсировали развитие двусторонних культурных и гуманитарных проектов, что открывает перспективу для деятелей науки и искусств.

Помимо этого обсуждались религиозные связи. Турция финансирует строительство мечети в Киеве. В то же время Украинская церковь становится ключевым стратегическим партнером Константинопольского патриархата, расположенного в Турции.

Взаимовыгодное партнерство

Киев и Анкара становятся настоящими стратегическими партнерами. Такое развитие отношений выгодно обеим странам. Украина получает дополнительную возможность сдерживания России, приобретает нового адвоката в НАТО и последовательного союзника в вопросе деоккупации Крыма. Укрепляется экономическое и гуманитарное сотрудничество, пользу от которого получат обе страны.