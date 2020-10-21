Центр организации дорожного движения российской столицы направит 155,2 млн рублей на закупку 220 аппаратно-программных комплексов и программного обеспечения для мониторинга перемещения людей, передает РБК.

Они будут установлены на остановках и специальных стелах, через Bluetooth и Wi-Fi определяя уникальные MAC-адреса (идентификаторы) устройств, находящихся в радиусе 50 метров. Система будет формировать отчеты о передвижениях человека за день, неделю, месяц и год.

Она будет работать в связке с камерами уличного наблюдения, которые уже способны идентифицировать человека – подобная практика применялась при выписывании штрафов за нарушение самоизоляции и идентификации протестующих.

Согласно данным госзакупок, победителя торгов определили 12 октября – им стало ООО «Информационные технологии будущего», предложившее выполнить условия договора за 152,9 млн руб. Однако карточка аукциона содержит пометку, что определение поставщика приостановлено из-за жалобы.

По данным источника «Коммерсанта», знакомого с ходом цифровизации хозяйства Москвы, мэрия хочет отслеживать перемещения горожан для обогащения существующих баз данных в обход мобильных операторов.

Еще одним поставщиком информации о действиях горожан может стать Сбербанк: на коммерческий рынок выходит «СберАналитика», которая будет анализировать транзакции россиян с географической привязкой и интегрировать их в купленный ранее сервис 2ГИС.