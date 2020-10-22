Российские авиакомпании обратились в правительство с просьбой выделить дополнительные 50 млрд рублей из-за убытков, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РБК, в распоряжение которого попало письмо главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину 8 октября.

Источник РБК рассказал, что начинается зимний сезон, сложный для рынка, поэтому авиакомпании просят выделить новые субсидии на 50 млрд рублей: около 30 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года и 20 млрд рублей в первом квартале 2021 года. Как пояснил изданию топ-менеджер одной из авиакомпаний, без полного возобновления авиасообщения компании могут стать банкротами, потому что в таком случае пассажиропоток с середины октября снизится почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. По его словам, сезонные убытки компаний «значительно превысят» потери за аналогичные периоды прошлых лет.

Другой источник сообщил изданию, что авиакомпании пока не получили полной суммы компенсаций в рамках майского постановления, когда Кабмин выделил Росавиации из резервного фонда правительства РФ 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии. «Последние транши, которые получили авиакомпании, были за июнь 2020 года», – сказал источник.

В Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта входят такие крупнейшие авиакомпании, как «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

Ранее сервис для путешествий OneTwoTrip сообщил о значительном падении цен на внутренние авиарейсы на новогодние праздники. В среднем авиабилет в одну сторону в период с 20 декабря по 10 января стоит на 23% дешевле, чем в прошлом году: 5,8 тыс. рублей против 7,6 тыс. рублей.

В пресс-службе Кабмина изданию подтвердили получение письма Тасуна и сообщили, что его перенаправили в Росавиацию и Минтранс. Представитель Минтранса рассказал РБК, что оно находится на рассмотрении, поэтому комментировать это преждевременно.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что Минтранс не планирует дополнительных субсидий авиакомпаниям для компенсации их расходов во время пандемии. По его словам, правила предоставления субсидий будут изменены, и итоговый объем субсидий увеличится с 24,3 млрд рублей до 30 млрд рублей.